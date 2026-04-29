Klinikum-Prozess vor dem Ende: Gericht empfiehlt Geldstrafen

Die 20. Wirtschaftsstrafkammer sieht keinen Untreuevorsatz bei Ex-Bürgermeister Wölfle und zwei ehemaligen Führungskräften. Die Staatsanwaltschaft ist unentschieden.
Der Stuttgarter Klinikum-Prozess um Betrug und Untreue bei Geschäften mit ausländischen Patienten könnte bald zu Ende gehen. Die Vorsitzende Richterin der 20. Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts, Bettina Künzel, hat am Mittwoch das Ergebnis eines Rechtsgesprächs mit der Staatsanwaltschaft und den Verteidigern der drei Angeklagten veröffentlicht.