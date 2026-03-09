Klinikum-Prozess: Ex-Bürgermeister Wölfle sieht keine Schuld bei sich

Der Ex-Kommunalpolitiker weist wie der ehemalige Ärztliche Direktor Jürgen Graf eine Mitverantwortung für die Misswirtschaft im städtischen Krankenhaus zurück.
Im Klinikum-Prozess um Untreue, versuchten Betrug und um die Bestechung kuwaitischer Amtsträger haben nach dem ehemaligen Geschäftsführer Ralf-Michael Schmitz am Landgericht auch die mitangeklagten Jürgen Graf, einst Ärztlicher Direktor des städtischen Krankenhauses, und der Ex-Krankenhausbürgermeister Werner Wölfle die Vorwürfe zurückgewiesen. Alle drei behaupteten in ihren Stellungnahmen steif und fest, von der gängigen Praxis nichts gewusst zu haben, ausländische Privatpatienten mit versteckten Zuschlägen durch die Abteilung „International Unit“ (IU) zu übervorteilen.