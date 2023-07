1 Die Klinik-Clowns sorgen für Unterhaltung im Krankenhaus. Foto: /factum/Archiv/Granville

Die Kinderklinik in Ludwigsburg erfüllt höchste Anforderungen. 3000 kleine Patienten pro Jahr werden behandelt – zur Unterhaltung gibt es Klinik-Clowns. Sogar eine eigene Schule ist eingerichtet worden.









Ludwigsburg - Es gibt in der näheren Umgebung nur wenige Kinderkliniken, die höchste Anforderungen erfüllen. Stuttgart, Heilbronn und Böblingen sind neben Ludwigsburg die einzigen so genannten Perinatal-Zentren mit der höchsten Kategorie „Level eins“ in der Region. Im Klinikum der Barockstadt kann fast alles behandelt werden. „Wir nehmen auch Frühchen mit 500 Gramm Geburtsgewicht auf“, sagt Matthias Ziegler, der Regionaldirektor der RKH-Kliniken.