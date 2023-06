1 Auf der Intensivstation im Klinikum Ludwigsburg müssen derzeit deutlich weniger Patienten behandelt werden also noch vor einigen Wochen. Foto: dpa/Marijan Murat

Seit Monaten kämpfen die Mitarbeiter im Klinikum Ludwigsburg mit hohen Coronavirus-Fallzahlen in Kreis und Land. Gerade entspanne sich die Lage zwar etwas, heißt es von den Verantwortlichen. Nun gebe es aber auch noch einen Fall der Virus-Mutationen im Kreis.









Ludwigsburg - Es sind Zahlen, die Mut machen: Waren im Landkreis Ludwigsburg einen Tag vor Weihnachten noch 1816 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, gab es am vergangenen Donnerstag 951 Infizierte im Kreis. Ein Abwärtstrend der Fallzahlen, der sich deutschlandweit abzeichnet und auch für leichte Entspannungen in den Kliniken vor Ort sorgt, teilte Jörg Martin, Geschäftsführer der RKH-Kliniken am Freitag mit.