Klinikum Ludwigsburg: Mehr Hitzepatienten in der Notaufnahme Ludwigsburg

Der Kreislauf macht schlapp, die Menschen sind dehydriert – das sind einige Folgen der extremen Hitze. Im Krankenhaus Ludwigsburg zeigt sich aktuell eine steigende Tendenz.
Die Extremtemperaturen der letzten Tage schlagen sich auch in den Patientenzahlen der Notaufnahme des Ludwigsburger Krankenhauses nieder. Allein am Donnerstag hätten dort elf Patientinnen und Patienten wegen der Hitzefolgen Hilfe gesucht, teilte Kliniksprecher Alexander Tsongas am Freitagmorgen auf Anfrage mit. In dieser Kalenderwoche habe es im Schnitt täglich sieben bis acht Hitzenotfälle gegeben. Am vergangenen Freitag, dem ersten Hitzetag, seien es weniger gewesen. Auch die Zahl der Notfälle in der Notaufnahme des Krankenhauses in Bietigheim-Bissingen sei entsprechend der geringeren Größe niedriger.