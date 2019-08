9 Die Orthopädische Klinik Markgröningen gehört zum RKH-Klinikverbund. Foto:

Unzufriedene Patienten, überlastete Pfleger: Die bundesweite Situation an Krankenhäusern spiegelt sich am Klinikum Ludwigsburg. Geschäftsführer Jörg Martin schließt nicht vom Einzelfall auf alle. Er sieht das Gesundheitswesen im Wandel.

Ludwigsburg - Patienten und Angehörige haben ihre schlechten Erfahrungen im Ludwigsburger Klinikum publik gemacht, weitere schlossen sich an. Ein Gespräch mit dem Geschäftsführer der Klinikholding über Behandlungsfehler, ökonomische Zwänge, den Dienstleistungsgedanken in der Pflege und Schauspieler.

Herr Martin, Patienten in Ludwigsburg berichten von mangelnder Hygiene, unfreundlichem Pflegern, Behandlungsfehlern. Sie selbst sind nicht nur Krankenhausmanager, sondern auch Mediziner. Wie können Sie das zulassen?

Natürlich geht einem jeder Einzelfall nahe. Wir haben ein gutes System, um Fälle aufzuarbeiten. Besonders schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle werden interdisziplinär besprochen. Dabei wird nicht ein Schuldiger gesucht, sondern geschaut, ob und wie man den Prozess ändern muss. Man sollte aber nicht von Einzelfällen auf das Ganze schließen. Es ist notwendig, dass ein Mediziner in der Führung eines großen Gesundheitsunternehmens ist, weil man die Fachkenntnis dazu braucht.

Sie sind als Manager den Gesellschaftern verpflichtet, am Jahresende müssen Sie ein betriebswirtschaftlich ausgeglichenes Ergebnis vorlegen. Das macht dem Mediziner in Ihnen nicht zu schaffen?

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man Krankenhäuser auch in heutiger Zeit wirtschaftlich führen kann. Wir haben das Privileg, dass ein Großteil der förderfähigen Investitionskosten von Landkreis und Land übernommen werden. Das haben private Häuser nicht. Wir brauchen eine schwarze Null, um auch weiterhin in Personal und moderne Großgeräte investieren zu können.

Steht der ökonomische Gedanke an erster Stelle?

Sie reden den Gesellschaftern das Wort. Das kann nicht Ihr Anspruch als Mediziner sein. Wollen Sie nicht die Medizin anwenden können, die hierzulande möglich ist?

Das machen wir! Ich muss eine bedarfsgerechte Medizin machen können. Wenn die Gesundheitskosten steigen, müssten auch die Versicherungsbeiträge steigen, zumindest der gesetzlich Versicherten. Wir zahlen derzeit im Schnitt 15,5 Prozent, dann müsste eben mehr vom Lohn abgezogen werden. Man kann auch unter den heutigen Bedingungen sehr gute Medizin machen. Die Ökonomie folgt der Qualität – nicht umgekehrt. Wenn die Qualität gut ist, können Sie auch ökonomisch arbeiten. Wenn Sie ein Haus totsparen, wird das Haus keine Qualität mehr liefern, dann kommt aber auch niemand mehr.

Aus Sicht des Patienten, der schlecht behandelt wurde, steht in Ludwigsburg die Ökonomie an erster Stelle.

Man muss jeden Einzelfall analysieren, darf aber daraus nicht auf alle schließen. In Patientenbefragungen sind wir nicht spitze, aber besser als der Durchschnitt. Diese zeigen, dass es mehrheitlich eine Zufriedenheit gibt. Ganz häufig ist ein Kommunikationsproblem schuld. Das erlebe ich häufig in der Notaufnahme. Patienten müssen dort am Sonntag auch mal drei bis vier Stunden warten. Wenn man ihnen dann aber erklärt, dass sie warten müssen, weil andere dringender behandelt werden müssen, kommen sie besser damit klar, als wenn sie vier Stunden sitzen und sehen, dass andere, die später kamen, zuerst behandelt werden. Wir sind noch nicht weit genug, aber wir müssen unseren Beruf auch als Dienstleistung im Servicesinn begreifen. Dazu gehört eine gute Kommunikation.

Ist nicht alles im Krankenhaus eine Dienstleistung am Menschen?

Sie müssen zwei Patientengruppen unterscheiden. Die eine ist die Notfallgruppe, die kommt, weil es das nächste Krankenhaus ist oder weil der Rettungswagen sie dort hingefahren hat. Die andere Gruppe – die Hälfte aller Patienten oder sogar noch mehr – sind jene, die sich aussuchen können, wohin sie gehen. Sie sind nicht nur Patienten, sie sind auch Kunden. Natürlich sind wir als Ärzte und Pfleger allen Menschen verpflichtet. Aber ein freundliches Danke, Bitte oder Guten Tag ist wichtig. Wir hatten jemand aus dem Hotelfach geholt, der unsere Ärzte und Pflegemitarbeiter geschult hat.

Wie kommt es, dass man die Freundlichkeit in einem Krankenhaus ins Bewusstsein rücken muss?

Durch die tägliche Routine.

Also fehlt die Zeit, sich auf den Patienten einzulassen. Zeit ist Geld. Und Personalkosten machen im Krankenhaus rund 70 Prozent aus.

Wir geben in Deutschland elf Prozent des Bruttoinlandprodukts für Gesundheit aus. Damit liegen wir in der OECD im ganz oberen Feld, Spanien liegt bei neun Prozent. Aber wir müssen darüber nachdenken, ob die Verteilung stimmt.

Inwiefern?

Die große Schwierigkeit sind die scharfen Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Diese sektoralen Grenzen müssen wir wesentlich absenken, durch Netzwerkbildung, durch die Arbeit mit niedergelassenen Kollegen.

Mehr ambulant statt stationär?

Ja, das wird kommen. Wir behandeln im Deutschland sehr viel mehr stationär als im internationalen Vergleich. In Dänemark liegt die Verweildauer für eine Hüftprothese bei drei Tagen, in Deutschland beträgt sie hingegen sieben bis zehn.

Ein Blick nach Skandinavien

Dänemark hat aber ein anderes Gesundheitssystem.

Die skandinavischen Länder sind uns überlegen. Bis 2021 soll es in Dänemark nur noch 17 Krankenhäuser geben, darum herum verteilt liegen dann Gesundheitszentren mit Gemeindeschwestern, Ärzten und Therapeuten. Das System lässt sich allerdings nicht eins zu eins auf uns übertragen.

Dänemark hat 5,5 Millionen Einwohner, das System zu übertragen wäre wohl tatsächlich schwierig. Ist der Vorschlag der Bertelsmann Stiftung richtig, hierzulande jedes zweite Krankenhaus zu schließen?

Ja und Nein. Die Frage ist doch, wie die vielen Krankenhäuser entstanden sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg war man der Meinung, man bräuchte in jedem Landkreis ein oder zwei Krankenhäuser. Heute sind die Leute wesentlich mobiler. Wir haben deshalb Vaihingen umgewidmet und werden Marbach umwidmen. Markgröningen wird die hochspezialisierte Klinik mit überregionalen Patienten bleiben. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben für 540 000 Einwohner im Landkreis künftig rund 1500 Akutbetten – Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen zusammen. Die kleinen Häuser werden Gesundheitszentren oder andere medizinische Einrichtungen, die Versorgung wird dadurch nicht schlechter. Die Stadt Stuttgart hingegen hat rund 635 000 Einwohner und 5000 bis 6000 Betten.

Sie widersprechen damit der Bertelsmann Stiftung, die den kleineren Häusern keine Zukunft gibt. Wollen Sie die Landräte und Bürgermeister nicht vergrätzen, für die jedes Haus ein Standortfaktor ist?

Bietigheim ist mit künftig knapp 500 Betten keine kleine, sondern eine mittelgroße ordentliche Einheit. Wir haben die Medizin abgestimmt und verteilt und das läuft gut. Sonst müssten wir hier ein Großkrankenhaus mit 1500 Betten haben, um die Versorgung zu gewährleisten. Wir wollen das nicht alles in einem Großkrankenhaus konzentrieren. Ich muss aber auch nicht an jedem Standort alles anbieten.

Das Grundproblem bleibt. Es fehlen Pflegekräfte. Wie steuern Sie dagegen?

Wir haben versucht, unsere Pflegekräfte durch Hilfskräfte, Stationssekretäre und Logistikassistenz zu entlasten. Das müssen wir auch in Zukunft tun, da kann Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit seinen Untergrenzen kommen, wie er will: Wir haben nicht genug Pflegekräfte. Schon jetzt sind 13 000 Pflegestellen in Deutschland offen.

Das ist nicht erst seit gestern bekannt. Haben auch Sie zu lange geschwiegen?

Ich habe immer öffentlich betont, dass die sozialen Berufe zu wenig attraktiv gestaltet sind. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens, dass uns diese Berufe mehr wert sind als bisher. Diesen Konsens muss die Politik herbeiführen. Wir sind tarifgebunden und können nicht eigenständig mehr bezahlen, das will ich auch nicht, weil wir in einer Tarifeinheit sind. Tarifsystem und Tarifautonomie haben uns 75 Jahre sozialen Frieden gebracht.

Was muss passieren, um die Berufe attraktiver zu machen?

Wir reden über die Akademisierung der Pflege, um mit einem Master oder Bachelor in eine andere Verdienstgruppe eingruppiert zu werden. Wir kooperieren mit der Paracelsus-Universität in Salzburg, weil es dort einen eigenen Lehrstuhl Pflegewissenschaft gibt. Man kann dort den Bachelor und Master machen, promovieren und habilitieren. Wir bilden unsere Pflegekräfte im Bachelor- und Masterstudium aus, damit sie am Bett bleiben und nicht weg davon in irgendwelche Organisationen gehen. Wir werden dafür in Vaihingen noch ein Skills Lab bauen . . .

. . . die Nachbildung einer Station . . .

. . . mit Schauspielern oder Simulatoren als Patienten. Es geht darum, ein Team aus Ärzten, Pflegern, Therapeuten und Hilfskräften aufzubauen, um mehr Hand in Hand zu arbeiten. Das haben wir auch nicht neu erfunden, Kanada und Irland haben das schon lange. Hierzulande sind auf der Intensivstation Arzt und Pfleger ein Team, das müssen wir auch auf die Normalstation tragen.