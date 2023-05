1 Welche telefonische Auskunft hat eine Krankenschwester der Ludwigsburger Klinik wirklich erteilt? Foto: dpa/Stefan Puchner

Schock-Nachricht für eine 80-Jährige: Ihr Mann sei an Covid verstorben, bekommt sie von einer Krankenschwester aus dem Klinikum Ludwigsburg zu hören. Doch das stimmt nicht.









Man mag sich den Schock gar nicht vorstellen, den eine 80-Jährige aus Pleidelsheim erlitten hat, als sie am vergangenen Mittwoch auf der unfallchirurgischen Station des Ludwigsburger Krankenhauses anrief, um zu fragen, wie die Operation ihres Mannes verlaufen sei. Solche Anfragen gibt es täglich massenhaft. Doch was die Seniorin bei ihrem Anruf erlebt hat, war so schlimm, dass sie noch heute ganz verstört ist.