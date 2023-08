1 Däumchen drehen kann keiner in der Notaufnahme, aber einiges hat sich verbessert – sagt auch der Betriebsrat. Foto: Dannenmann_Rich

Der Brandbrief von Klinikbeschäftigten vor einem Jahr hat etwas in Gang gesetzt. Eine externe Beratungsfirma hat einen Maßnahmenkatalog mit mehr als 70 Projekten erstellt. Betriebsrat, Landrat und Klinikleitung sehen sich nicht am Ziel, aber auf einem guten Weg









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist ein bisschen mehr als ein Jahr her, dass Ärzte und Pflegekräfte aus der Zentralen Notaufnahme (ZNA) des Klinikums Ludwigsburg einen Brandbrief verfasst haben. In dem fünf Seiten langen Brief wurden unzumutbare Zustände für das Personal und für die Patienten beschrieben. In der Bevölkerung, bei Angehörigen, Patienten, niedergelassenen Ärzten und Klinikmitarbeitern gebe es eine breite Unzufriedenheit, die bei letzteren wiederum zu Kündigungen führe, so der Tenor des Briefes.