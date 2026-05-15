Vier Ex-Chefärzte des Klinikums Esslingen richten harte Worte an die Geschäftsleitung. Die jüngste Kündigung eines Chefarztes sei „ehrabschneidend und herabwürdigend“ gewesen.
Die Vorwürfe wiegen schwer. Das Klinikum Esslingen soll Ende April einem Chefarzt mit „fadenscheinigen Begründungen“ und in „herabsetzender Vorgehensweise“ fristlos gekündigt haben. Das prangern vier ehemalige Chefärzte des Klinikums in einer Ehrenerklärung an Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer an, die unserer Zeitung vorliegt. Das Stadtoberhaupt ist gleichzeitig Vorsitzender des Aufsichtsrats des Klinikums Esslingen.