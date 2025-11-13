Die drei Mädchen aus Maichingen sind ein Wunder: Die eineiigen Drillinge kamen in der Klinik Böblingen per Kaiserschnitt auf die Welt. Jetzt dürfen die drei mit Mama und Papa heim.
Ein Sonnenstrahl fällt durch den halbgeöffneten Vorhang im Zimmer der Kinderklinik Böblingen und streift die mit winzigen rosa Stramplern und weißen Mützchen bekleideten drei kleinen Mädchen, die brav nebeneinander in einem Bettchen liegen und selig schlafen. Ihre Haut ist rosig und zart, die Fingerchen so fein, dass sie kaum eine ganze Handfläche füllen. Kein Summen von Geräten, nur das sanfte Atmen der Drillinge ist zu hören. Alles gut. Vor wenigen Wochen sah das noch anders aus.