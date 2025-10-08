Klinikreform: Krankenhausreform – Warken nimmt den Druck nicht aus dem Kessel

Mit einigen Anpassungen kommt die Bundesgesundheitsministerin den Ländern entgegen, aber die Kernelemente der Reform bleiben unangetastet.
Die Krankenhausreform war eines der zentralen Projekte der Ampel-Regierung. Deren Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte die grundlegende Strukturreform am Ende gegen erbitterten Widerstand der Bundesländer, der Krankenhausgesellschaft und auch gegen massive Bedenken des Koalitionspartners FDP durchgesetzt. Dabei war er nicht gerade zimperlich vorgegangen und hatte in der Branche viel Porzellan zerschlagen. Die jetzigen Korrekturen von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) kommen Bedenken der Bundesländer entgegen. Der Kern der Reform bleibt aber unverändert.