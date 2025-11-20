Klinikgelände Vaihingen/Enz: Verwirrung um Vaisana-Ärzte – Wer zieht aus, wer bleibt?

Die Mediziner des Ärztehauses in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) brauchen starke Nerven – sie bangen um ihre Praxen. Noch steht kein Umzug fest, aber die Luft wird dünner.
Es sind turbulente Wochen, die Christoph Klinger und die anderen Ärzte aus dem Vaisana-Ärztehaus in Vaihingen/Enz gerade durchleben. Sie stehen unfreiwillig im Zentrum der Auseinandersetzung zwischen Stadt und Regionaler Kliniken Holding (RKH) um den Verkauf des Vaihinger Klinikenareals. Einige der Ärzte denken bereits darüber nach, Vaihingen zu verlassen. Entgegen der Mitteilung der Stadt, steht die Entscheidung eines Abgangs von Christoph Klingers Praxis aber noch nicht endgültig fest.