Kliniken Schmieder in Gerlingen: Verdi ruft zu eintägigem Warnstreik auf

Die Beschäftigten der Kliniken Schmieder sind in Gerlingen zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen.
Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in den Klinken Schmieder am Montag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind die Standorte Heidelberg, Gerlingen sowie Allensbach, wo sich auch die Beschäftigten aus Konstanz und Gailingen beteiligen. Mit den Arbeitsniederlegungen will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber kurz vor der dritten Verhandlungsrunde erhöhen. Diese ist auf den 22. Januar terminiert.