1 Anne Matros Foto: /privat

Die Neustrukturierung der Regionalen Kliniken Holding nimmt Form an. Axel Hechenberger wird kaufmännischer Geschäftsführer. Der Posten des medizinischen Geschäftsführers soll bis Juli besetzt sein. Und: Anne Matros macht weiter.











Es scheint, als habe die Nachricht im Februar, dass Kliniken-Chef Jörg Martin nicht bis Ende 2025 im Amt bleibt, sondern vorzeitig den Hut nimmt, den unruhigen Zeiten an den Kliniken im Kreis ein Ende gesetzt. Jörg Martin hatte sowohl die kaufmännische als auch die ärztliche Leitung des Klinikenverbunds inne, doch der Aufsichtsrat hatte sich wohl auch nach der Kritik an seiner Person – speziell an seinem Führungsstil – im Zuge einer Neustrukturierung für eine Gewaltenteilung entschieden.