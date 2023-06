1 Die Wäscherei im Klinikum Ludwigsburg ist derzeit geschlossen. Mitarbeiter haben sich mit dem Coronavirus infiziert (Archiv). Foto: Werner Kuhnle

In neun Kliniken in drei Landkreisen fehlen Kleidung und Bettwäsche. Während sich Teile des Personals Sorgen machen, versichert die Leitung der Regionalen Kliniken-Holding, die Versorgung sei sichergestellt.









Ludwigsburg - Ein Corona-Ausbruch in der Wäscherei der Regionalen Kliniken-Holding (RKH) in Ludwigsburg stellt mehrere Krankenhäuser in der Region vor Probleme. Am vorigen Freitag war die Einheit geschlossen worden, betroffen sind 23 Mitarbeiter. Das bestätigte die Klinikleitung auf Nachfrage unserer Zeitung.