Kliniken in der Krise: Neue Chance für ein Medizinzentrum?

1 Der damalige Klinikverbund-Chef Martin Loydl erläutert im Juni 2021 die Pläne für einen Leonberger Campus. Foto: Simon Granville

Die Unsicherheit im Klinikverbund erhöht den Druck für neue Wege. Das Thema Gesundheitscampus Leonberg muss wiederbelebt werden, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.











Gesundheitscampus? Da war doch was... Schon in Vor-Corona-Zeiten machten in Leonberg Pläne die Runde, wonach am Krankenhaus eine Art ambulantes Zentrum entstehen könnte, in dem medizinische Leistungen aller Art angeboten werden. Durch diese Bündelung, so meinte damals Roland Bernhard, könne auch das Krankenhaus gestärkt werden. Der Landrat des Kreises Böblingen, neben Calw einer der beiden Trägerkreise des Klinikverbundes Südwest, erntete seinerzeit nicht nur Zustimmung.