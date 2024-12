Kliniken in Baden-Württemberg: Lucha zu syrischen Ärzten: Wegzug würde Lücke hinterlassen

1 Lucha: Viele Geflüchtete übernehmen wichtige Aufgaben im Gesundheitsbereich. Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen/IMAGO/Chris Emil Janssen

In den Krankenhäusern im Südwesten arbeiten zahlreiche Mediziner aus Syrien. Drohen Probleme, falls diese nun in ihre Heimat zurückkehren wollen?











Sollten viele syrische Fachkräfte nach dem Umsturz in ihrem Heimatland nach Syrien zurückkehren, hätte das aus Sicht von Gesundheitsminister Manne Lucha Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung in Baden-Württemberg. Sehr viele syrische Geflüchtete übernähmen wichtige Aufgaben im Gesundheitssystem und leisteten einen enorm wichtigen Beitrag, dieses am Laufen zu halten, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.