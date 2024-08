Kliniken im Rems-Murr-Kreis: Leitung für eine besondere Schule gesucht

1 Andrea Eberle hat die Klinikschule Rems-Murr entscheidend weiterentwickelt – jetzt geht sie in Ruhestand. Foto: Gottfried Stoppel

Die kleinste Lehreinrichtung des Landkreises hat sich längst zu einem unverzichtbaren Bestandteil entwickelt. Doch die Leitung der Klinikschule ist demnächst vakant – und geeignete Bewerber auf die Stelle sind bisher kaum in Sicht.











Als Andrea Eberle die „Schule für Kranke“ vor zehn Jahren übernommen hatte, standen die Zeichen ganz automatisch auf Neuanfang. Die kleinste Lehreinrichtung des Landkreises, die später in Klinikschule Rems-Murr umfirmiert werden sollte, zog mit Patienten, Ärzten und Pflegepersonal in das neu gebaute Klinikum in Winnenden um. Doch nicht nur die räumlichen Bedingungen haben sich seither stark verändert, auch die Hauptzielgruppe ist eine andere geworden – welche den Unterricht auf Zeit mehr denn je zu schätzen weiß.