Die Zahl der Patienten in der Göppinger Klinik am Eichert wächst.

Die Herbstwelle ist in vollem Gange: Kliniken und Arztpraxen sind auch im Kreis Göppingen belastet. Allerdings kommen viele Patienten mit und nicht wegen Covid in die Kliniken. Kritisch wird die Situation auch in den Pflegeheimen.









Mehr als 60 Covid-Patienten in den Alb-Fils-Kliniken, viele krankheitsbedingte Personalausfälle und die, die arbeiten, sind am Anschlag. Wird die aktuelle Herbstwelle so schlimm wie die in den Jahren 2020 und 2021? „Das werden die kommenden ein bis zwei Wochen zeigen“, sagt Professor Martin Bommer, Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Infektionskrankheiten und Palliativmedizin. „Noch haben wir, was die Zahl der stationären Covid-Patienten betrifft, den Höchststand von Anfang 2021 nicht ganz erreicht, aber wenn es so weitergeht, könnten wir einen ,neuen Rekord‘ verzeichnen“, fügt er hinzu. Allerdings scheine der Anstieg der Corona-Zahlen aktuell etwas an Dynamik zu verlieren. Auch die Krankheitsverläufe seien im Vergleich zu den vorherigen Wellen moderater, sagt Bommer.