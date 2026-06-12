Mit einer ungewöhnlichen Aktion protestierten die Krankenhäuser im Kreis Esslingen gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Die Folgen wären gravierend – auch für Patienten.

Sie wollten ein ausdrucksstarkes Bild an die Adresse der Bundesregierung schicken, und das ist den Mitarbeitern des Esslinger Klinikums gelungen. Obwohl es nieselte, stellten sie sich am Freitagmittag zum Protest vor dem Haupteingang auf, der mit Flatterbändern versperrt war. Mehr Symbolik ging nicht: „Selbst der Himmel weint“, sagte Klinik-Geschäftsführer Matthias Ziegler. „Berlin lässt uns im Regen stehen“, fügte Esslingens Erster Bürgermeister Ingo Rust hinzu.

Das städtische Klinikum hat sich an jenem Tag, an dem der Bundestag zum ersten Mal über den Entwurf des „GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes“ diskutierte, an einer landesweiten Aktion der Krankenhäuser gegen die geplante Finanzreform der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) beteiligt. Ihr Protest richtete sich gegen das von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) vorgeschlagene Sparpaket. Das sieht gravierende Einschnitte vor, um die Löcher im Etat der Kassen zu stopfen und die Beiträge für die Versicherten zu begrenzen.

Demnach sollen im Jahr 2027 rund 16,3 Milliarden Euro eingespart werden. Allein bei den Krankenhäusern sollen 5,1 Milliarden Euro gekürzt werden. So ist unter anderem vorgesehen, die volle Refinanzierung der Pflege am Bett zu streichen und die Kosten für Tariferhöhungen der Beschäftigten nicht mehr zu finanzieren. Nach Berechnungen der baden-württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) könnten so den Kliniken im Südwesten im kommenden Jahr bis zu 1,7 Milliarden Euro fehlen. Das wäre fast doppelt so viel wie 2026 mit einem Defizit von gut 880 Millionen Euro.

„Dass uns Berlin zusätzliche Belastungen aufbürden will, ist nicht gerecht. Und das in einer Zeit, in der uns die Einnahmen massiv wegbrechen.“ Ingo Rust, Erster Bürgermeister von Esslingen

Als Stabilisierungsgesetz wird der Reformentwurf bezeichnet. „Ein schöner Marketing-Gag“, kritisierte Rust. Das Gegenteil sei der Fall. „Das ist eher ein Belastungsgesetz.“ Denn die pauschalen Einsparmaßnahmen würden die Finanzierungsprobleme der kommunalen Krankenhäuser weiter verschärfen. „Dabei haben wir unsere Hausaufgaben gemacht.“ Baden-Württemberg, unterstrich Esslingens Bürgermeister, stehe mit seiner Kliniklandschaft besser da als andere Bundesländer. „Dass uns Berlin zusätzliche Belastungen aufbürden will, ist nicht gerecht. Und das in einer Zeit, in der uns die Einnahmen massiv wegbrechen.“

Klinik-Geschäftsführer Matthias Ziegler (links) und Bürgermeister Ingo Rust warnten beim Aktionstag vor den Folgen der Reform. Foto: Roberto Bulgrin

Die Krankenhäuser stehen schon jetzt unter großem wirtschaftlichen Druck: Die Kosten für Personal, Energie und medizinische Versorgung steigen stetig, die Vergütungen hingegen bleiben hinter dieser Entwicklung zurück. Die Folge: Inzwischen schreiben über 70 Prozent der Häuser rote Zahlen. Auch das Klinikum Esslingen. Aktuell liegt das Defizit bei mehr als 18 Millionen Euro. Mit den geplanten Sparmaßnahmen, verdeutlichte Ziegler, werde man einer enormen zusätzlichen Belastung ausgesetzt. „Für uns würde das einen weiteren Fehlbetrag von sieben Millionen Euro bedeuten.“

Protest auch an den drei Standorten der kreiseigenen Medius Kliniken

Auch die Beschäftigten der kreiseigenen Medius Kliniken folgten dem Aufruf der BWKG und haben am Freitag an allen drei Standorten Nürtingen, Kirchheim und Ruit von 11 bis 13 Uhr symbolisch den Haupteingang geschlossen. Es war ihnen wichtig, ein Zeichen zu setzen: „Die Beschäftigten in den Krankenhäusern arbeiten schon heute vielfach an der Belastungsgrenze. Die Antwort auf die aktuellen Herausforderungen kann deshalb nicht Personalabbau sein“, betonte der Betriebsratsvorsitzende der Nürtinger Klinik, Ralph Heidorn.

Auch der Haupteingang der kreiseigenen Medius Klinik in Nürtingen war mit Flatterband abgesperrt. Foto: Medius Kliniken

Klinikleiter Norbert Nadler merkte an, dass die Ende 2024 beschlossene Krankenhausreform noch nicht mal abgeschlossen sei. „Gerade in dieser ohnehin äußerst anspruchsvollen und sensiblen Phase werden den Kliniken mit dem geplanten Beitragssatzstabilisierungsgesetz zusätzliche finanzielle und personelle Ressourcen entzogen“, kritisierte er. Zudem steige der bürokratische Aufwand weiter an.

Längere Wartezeiten für Patienten, Wegfall von Angeboten

Die Pläne würden aber nicht nur die Beschäftigten im Gesundheitswesen belasten. „Am Ende drohen Einschränkungen der Leistungsfähigkeit: längere Wartezeiten für Patientinnen und Patienten sowie der Wegfall von Angeboten, die medizinisch wichtig, wirtschaftlich aber nicht kostendeckend sind“, machte Nadler deutlich.

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Der Vorstandsvorsitzende der BWKG, Heiner Scheffold, stellte in einer Pressemitteilung klar: „Die Krankenhäuser und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind rund um die Uhr für die Menschen da und wir wollen, dass das so bleibt. Dafür brauchen die Krankenhäuser eine verlässliche und ausreichende Finanzierung.“ Seine Kritik: Statt eine echte Strukturreform anzugehen, „verschiebt der Bund das Problem einfach nach unten“.

Geht es nach dem Willen der schwarz-roten Koalition, soll das heftig kritisierte Gesetz noch vor der Sommerpause Anfang Juli vom Bundestag beschlossen werden. Bis dahin wird es in weiteren Sitzungen diskutiert. „Ich kann nur jeden darum bitten, sich an die örtlichen Bundestagsabgeordneten zu wenden, damit dieses Gesetz nicht in der geplanten Form durchgeht“, sagte Rust.