Die Regionale Kliniken Holding hilft mit Ausstattung, die sie zur Bekämpfung von Corona nicht mehr braucht. „Was unsere Kollegen in den ukrainischen Kliniken derzeit leisten und aushalten müssen, ist kaum in Worte zu fassen“, sagt Kliniken-Chef Jörg Martin.















Um ein Scherflein zur Linderung der existenziellen Nöte in der Ukraine beizutragen – in diesem Fall geht es um zerstörte kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser in dem überfallenen Land, die in einigen Regionen zu großen Einschränkungen in der Gesundheitsversorgung führt –, helfen die Regionale Kliniken Holding und der Landkreis Ludwigsburg mit Material und Geräten: Sie schicken 46 Beatmungsgeräte, zehn Perfusoren und dazugehöriges medizinisches Verbrauchsmaterial in die Ukraine. Die Geräte hatte die Holding zu Beginn der Coronapandemie vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg bekommen, braucht sie aber aktuell nicht mehr. Mit Genehmigung des Ministeriums können sie jetzt als Hilfslieferung dem Ukrainischen Gesundheitsministerium in Kiew übergeben werden. Zwei Lastkraftwagen werden die Geräte zu einem Sammelpunkt nach Halstenbek in Schleswig-Holstein bringen, von wo aus sie als Teil eines großen Hilfsprojekts in die Ukraine transportiert werden.

„Was unsere Kolleginnen und Kollegen in den ukrainischen Kliniken derzeit leisten und aushalten müssen, ist kaum in Worte zu fassen. Mit dieser Hilfslieferung wollen wir einen kleinen Beitrag zur Aufrechterhaltung einer medizinischen Grundversorgung in der einen oder anderen ukrainischen Klinik leisten“, sagt Kliniken-Chef Jörg Martin. Kreisbrandmeister Andy Dorroch koordiniert und überwacht die Beladung der Lastwagen und den Transport nach Schleswig-Holstein. „Wir freuen uns, in wenigen Tagen die Fahrt mit den dringend benötigten Hilfsgütern anzutreten“, erklärt er.