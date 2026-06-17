Klinikbetrieb soll weitergehen: Marienhospital Stuttgart hat Insolvenz angemeldet

Das Marienhospital in Stuttgart hat beim Amtsgericht Stuttgart Insolvenz angemeldet. Der Klinikbetrieb soll aber weitergehen, betont die Geschäftsführung.
Schock für die Mitarbeiter und Patienten des Marienhospitals Stuttgart: Die Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH hat an diesem Mittwoch beim Amtsgericht Stuttgart Antrag auf Insolvenz gestellt. Das Gericht ordnete antragsgemäß die vorläufige Eigenverwaltung unter der bisherigen Geschäftsführung an. „Dieser Schritt ist eine bewusste Entscheidung des Managements, die Restrukturierung des Unternehmens unter Nutzung des spezifischen Sanierungsverfahrens zu realisieren“, heißt es seitens der Geschäftsführung.