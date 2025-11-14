Klinik-Streit: Die Vaihinger Stadträte handeln unverantwortlich

Im Streit um das Vaihinger Kliniken-Gelände verlieren sich Stadt und Gemeinderat in Details. Das darf sich Kommunalpolitik nicht erlauben, kommentiert Maximilian Kroh.
Die Gemeinderatssitzung in Vaihingen/Enz verlief anders, als Oberbürgermeister Uwe Skrzypek es erwartet hatte. Das machte er auch gar nicht erst zum Geheimnis. Wegen einer ungenauen Formulierung lehnte der Gemeinderat einen zentralen Beschlussvorschlag zur Zukunft des Klinikenareals ab. Das ist legitim – aber letztlich unverantwortlich. Denn gerade in der Kommunalpolitik braucht es neben Sorgfalt vor allem Pragmatismus.