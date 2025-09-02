Am Mittwoch beantworten Experten und ein Betroffener telefonisch Fragen zu Prostatakrebs, Prävention und modernen Behandlungsmöglichkeiten. Die Beratung ist direkt und kostenfrei.

Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland und die zweithäufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle. Um über Vorsorgemöglichkeiten und moderne Therapien zu informieren, veranstaltet das Gesundheitsdezernat des Landratsamts Ludwigsburg gemeinsam mit der Klinik für Urologie am Klinikum Ludwigsburg am Mittwoch, 3. September, von 16 bis 19 Uhr eine Telefonaktion.

Vier Ansprechpartner – drei medizinische Fachkräfte und ein Betroffener – stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Die Beratung ist kostenlos.

Eine der größten urologischen Einrichtungen

Unsere Empfehlung für Sie RKH-Kliniken Ludwigsburg Komplizierte Operation in Ludwigsburg hilft ukrainischem Soldaten Eine seltene und komplizierte Operationstechnik hat jetzt am Ludwigsburger Klinikum einem schwerverletzten ukrainischen Soldaten ein Stück Lebensqualität gesichert.

Laut einer Pressemitteilung des Landratsamts zählt die Klinik für Urologie am Klinikum Ludwigsburg mit rund 2.500 Eingriffen jährlich zu den großen urologischen Einrichtungen in Deutschland. Seit 2016 kommt dort ein roboterassistiertes Chirurgiesystem bei komplexen Operationen zum Einsatz – etwa bei Prostatakrebs, Nierentumoren oder der Entfernung der Harnblase.

Ein weiterer Schwerpunkt der Klinik liegt in der Endoskopie. Mit modernen Thulium-Lasern werden gutartige Prostatavergrößerungen sowie Nieren- und Harnleitersteine behandelt. Für die Diagnostik stehen hochauflösende Ultraschallgeräte zur Verfügung, mit denen gezielte Biopsien durchgeführt werden können. Ergänzt wird das Angebot durch Spezialsprechstunden für Harnblasenentleerungsstörungen, Nierensteine und Tumorerkrankungen.

Vier Personen, vier Schwerpunkte

Andreas Jurczok, Direktor der Klinik für Urologie am Klinikum Ludwigsburg, informiert über bewährte und neue Therapieformen Foto: RKH-Kliniken

Die Telefonaktion am Mittwoch bietet laut der Pressemitteilung eine niedrigschwellige Möglichkeit, sich direkt bei den Experten über Krankheiten und Behandlungen zu informieren.

Dr. Andreas Jurczok, Direktor der Klinik für Urologie am Klinikum Ludwigsburg, informiert über das Prostatakarzinom, Vorsorgeuntersuchungen sowie über bewährte und neue Therapieformen – er ist am Mittwoch zwischen 16 und 19 Uhr unter der Telefonnummer 0141 144-2021 zu erreichen. Unterstützung erhält er von Oberarzt Philipp Meißner, ebenfalls Experte für Prostatakrebs und moderne Behandlungsmethoden (07141 144-43239). Dr. Uschi Traub, Leiterin der Gesundheitsförderung im Landratsamt Ludwigsburg, beantwortet Fragen zur allgemeinen Krebsprävention (07141 144-41304).

Ergänzt wird das Expertenteam durch Michael Endress von der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Bietigheim und Umgebung. Die Gruppe besteht seit 20 Jahren und trifft sich regelmäßig im Enzpavillon in Bietigheim-Bissingen (07141 144-42889).