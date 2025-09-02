Am Mittwoch beantworten Experten und ein Betroffener telefonisch Fragen zu Prostatakrebs, Prävention und modernen Behandlungsmöglichkeiten. Die Beratung ist direkt und kostenfrei.
Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland und die zweithäufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle. Um über Vorsorgemöglichkeiten und moderne Therapien zu informieren, veranstaltet das Gesundheitsdezernat des Landratsamts Ludwigsburg gemeinsam mit der Klinik für Urologie am Klinikum Ludwigsburg am Mittwoch, 3. September, von 16 bis 19 Uhr eine Telefonaktion.