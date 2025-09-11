Klingt nach Bridget Jones?: The Undone but Chic-Look: Darum wollen jetzt alle altmodisch wirken

Pullunder, Karo, Oversize-Blazer: Was früher altbacken wirkte, wird 2025 zum It-Piece. Der "Undone but Chic"-Style zeigt, wie aus altmodischen Teilen High Fashion wird. Bridget Jones wäre stolz!
Perfekt gestylt war gestern. Diesen Herbst und Winter darf es modisch wieder etwas "unfertiger" aussehen, allerdings gewollt. Denn der "Undone but Chic"-Look, von der britischen "Vogue" auch als "High Fashion Frump" (auf Deutsch: Hochmodisch altmodisch) bezeichnet, bringt bewusst altmodische Vibes zurück in die herbstliche Garderobe und kombiniert sie mit modernen Fashion-It-Pieces. Klingt nach Bridget Jones im Schneeregen? Genau das ist der Punkt: So gelingt die Frazzled English Woman Aesthetic!