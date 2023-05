Das Versandhaus Klingel hat Insolvenz angemeldet. Nach Informationen unserer Redaktion hat sich die Geschäftsleitung vor wenigen Minuten an die Mitarbeiter gewandt. Das Unternehmen wurde 1923 gegründet und hat seinen Sitz in Pforzheim.

Rund 1800 Beschäftigte betroffen

Von der Insolvenz betroffen sind laut einer Mitteilung des Unternehmens neben der K – Mail Order GmbH & Co. KG als Hauptgesellschaft der Gruppe die Hamburger Tochtergesellschaften Impressionen Versand GmbH und die Schneider GmbH & Co. KG. Die drei Gesellschaften befinden sich in einem Eigenverwaltungsverfahren. In den drei Unternehmen arbeiten rund 1800 Beschäftigte. Die weiteren Gesellschaften der Firmengruppe, in denen insgesamt mehr als 250 Beschäftigte arbeiten, sind von den Maßnahmen laut der Mitteilung nicht betroffen.

Geschäftsbetrieb läuft weiter

Der Geschäftsbetrieb der drei Gesellschaften läuft laut Unternehmen vollumfänglich weiter. „Ursachen der aktuellen Lage sind die schwierigen Marktbedingungen, unter anderem bedingt durch die deutliche Konsumzurückhaltung seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, signifikant gestiegene Kosten sowie die hohe Inflation“, heißt es. Hinzu kämen eine hohe Liquiditätsbindung im Warenlager infolge von Verzögerungen in den Lieferketten während der Corona-Pandemie. „Beispiele sind die signifikante Verteuerung von Katalogproduktion und -versand sowie gestiegene Kosten durch höhere Logistikpreise“, wie es weiter heißt. Allein im Jahr 2022 habe sich der Papierpreis verdoppelt; auch bei den Fracht- und Containerpreisen habe es erhebliche Steigerungen gegeben, heißt es in der Mitteilung.

Zum vorläufigen Sachwalter wurde Rechtsanwalt Martin Mucha von der Kanzlei Grub Brugger bestellt. „Die Eigenverwaltung ist ein wirksames Instrument, um Unternehmen gewissenhaft zu sanieren. Wir werden die drei Verfahren bestmöglich im Sinne der Gläubiger begleiten“, so Mucha.