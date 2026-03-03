Klimaziel 2035 in Stuttgart: Folgen von neuem Heizungsgesetz – So ist die Stimmung bei Stuttgarter Insidern

Stellt ein neues Heizungsgesetz Wärmeplanung und Klimaziel in Stuttgart auf den Kopf? Erste Einschätzungen von Entscheidern. Manche wollen den OB auffordern, dagegen vorzugehen.
Es ist simple Mathematik. Die Entwicklungen beim Heizungsgesetz setzen ein großes Fragezeichen hinter das Stuttgarter Klimaziel 2035. Die Wärmeplanung, die der Gemeinderat Ende 2023 verabschiedet hatte, entstand auf der Grundlage, dass ab dem 1. Juli 2026 keine neuen rein fossilen Heizungen mehr in Stuttgart eingebaut werden dürfen.