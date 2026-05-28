2024 war heiß, aber das nächste Rekordjahr könnte schon 2027 anstehen. Was die WMO dazu sagt – und warum El Niño dabei eine entscheidende Rolle spielt.
Genf - 2024 war das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, aber der Rekord dürfte nach einem Bericht der Weltwetterorganisation (WMO) schon bald fallen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eines der Jahre 2026 bis 2030 eine noch höhere globale Durchschnittstemperatur aufweist, liege bei 86 Prozent, teilte die WMO in Genf mit. Der Rekordwert 2024 lag bei rund 1,55 Grad über dem vorindustriellen Niveau (1850-1900).