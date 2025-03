Klimawandel: UNO: Gletschermasse weltweit geht dritten Jahr in Folge zurück

1 Auch in Deutschland schrumpfen die Gletscher Jahr für Jahr. Foto: dpa/Matthias Balk

Die weltweite Gletschermasse ist laut UNO im dritten Jahr in Folge zurückgegangen. „Das hydrologische Jahr 2024 war das dritte Jahr in Folge, in dem alle 19 Gletscherregionen an Nettomasse verloren haben“, erklärte die Weltwetterorganisation (WMO) am Freitag. „Der Erhalt der Gletscher ist damit nicht nur eine Frage der Umwelt, Wirtschaft und gesellschaftlichen Notwendigkeit: Es ist eine Frage des Überlebens“, erklärte WMO-Chefin Celeste Saulo.