Hochwasser werden mit Klimawandel immer häufiger Ist das noch Wetter oder schon Klimawandel?

Die Niederschlagsmenge bleibt in Deutschland weiterhin in etwa gleich. Mit dem Klimawandel ändert sich jedoch die Verteilung der Wassermenge. So kann es häufiger zu Hochwasser kommen. Das aktuelle Ausmaß ist nach Expertenangaben jedoch ungewöhnlich. Wichtige Fragen und Antworten zum aktuellen Hochwasser und den Ursachen.