Die Nordpolregion erwärmt sich immer schneller – und der bislang gefrorene Boden taut auf. Damit gelangen wiederum mehr Treibhausgase in die Atmosphäre. Welche Folgen hat dieser Teufelskreis?









Stuttgart - Im Hafen der russischen Stadt Murmansk nördlich des Polarkreises werden derzeit die letzten Arbeiten an dem schwimmenden Atomkraftwerk Akademik Lomonossow erledigt. Im August soll das Schiff dann 4000 Kilometer weit in den äußersten Nordosten Russlands zu der Hafenstadt Pewek geschleppt werden. Dort soll es das bestehende Kraftwerk ersetzen, das nicht nur in die Jahre gekommen ist, sondern langsam im auftauenden Permafrostboden versinkt. Wie dem Kraftwerk geht es vielen anderen Wohngebäuden und Industrieanlagen, die auf bisher zuverlässig und dauerhaft gefrorenem Boden errichtet wurden.