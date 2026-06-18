Der Klimawandel ist in Deutschland angekommen und erschwert den Arbeitsalltag. Experten fordern Konsequenzen, um Arbeitnehmer zu entlasten. Ein Blick in den Süden lohne - auch in Sachen Siesta.
Frankfurt/Main - Hitze im Büro, Einbußen für die Wirtschaft: Um Beschäftigte besser vor dem Klimawandel zu schützen, fordern Experten mehr Hitzeschutz in deutschen Unternehmen. Um dauerhafte Leistungseinbußen zu vermeiden, gebe es dringenden Handlungsbedarf, sagt die Volkswirtin Katharina Utermöhl, die sich beim Versicherungskonzern Allianz mit wirtschaftspolitischer Forschung beschäftigt.