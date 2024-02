Klimawandel in Stuttgart: Flugzeuge fotografieren besonders hitzige Orte in der Stadt

1 So sehen die Thermobilder aus: Je roter die Flächen sind, um so höher steigen dort im Sommer die Temperaturen. Foto: Stadt Stuttgart

Ganz früh am Morgen und ganz spät am Abend ist ein Flugzeug im vergangenen August an zwei Tagen über das Stadtgebiet geflogen und hat sehr spezielle Bilder geschossen: Sie zeigen, wie stark sich ein Wohngebiet oder ein Waldstück über Nacht abgekühlt hat und wie sehr sich Straßen oder Gewerbegebiete tagsüber aufheizen. Diese Thermobilder der österreichischen Firma AVT-ZT besitzen eine hohe Auflösung, sodass man in jedes Quartier hineinzoomen und für diese Gebiete eigene Schlüsse ziehen kann.