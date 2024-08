Klimawandel: Great Barrier Reef: Höchste Wassertemperatur seit 400 Jahren

2 Steigende Wassertemperaturen können zur Massenbleiche von Korallen führen. (Archivbild) Foto: Daniel Naupold/dpa

Wegrennen können Korallen nicht. Steigen die Wassertemperaturen, werden sie extrem gestresst oder sterben sogar. Dadurch ist das Great Barrier Reef akut bedroht.











Melbourne - Die Wassertemperaturen rund um das Great Barrier Reef in Australien haben einen neuen Höchstwert erreicht: Nie in den vergangenen 400 Jahren war es einem australischen Forschungsteam zufolge dort so warm wie in diesem Jahr. Die Erwärmung könne auf menschliche Einflüsse zurückgeführt werden, schreibt das Team im Fachblatt "Nature".