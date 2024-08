Klimawandel auf den Fildern: Filderkommunen planen erste Trinkbrunnen

1 Auch aus Filderstadts ältestem Brunnen, dem Pfarrhaus-Brunnen in Plattenhardt von 1723, fließt kein Wasser, das man trinken sollte. Foto: Torsten Schöll

30 Grad und mehr – im städtischen Raum ist das kein Spaß. Viel Trinken ist bei großer Hitze bekanntlich unerlässlich. Doch erstens kann man nicht überall schnell mal eine Flasche Wasser kaufen, und zweitens sollte es grundsätzlich nicht vom Kleingeld abhängen, ob der Durst gestillt werden kann. Öffentliche Trinkbrunnen werden in Zukunft deshalb immer wichtiger. Anders als in Stuttgart oder Esslingen gibt es derzeit weder in Filderstadt noch in Leinfelden-Echterdingen auch nur einen davon. Das soll sich jetzt aber ändern.