Klimawandel: Ärzte und Architekten fordern: Hitzeschutz bei Neubauten

1 Durch die immer steigenden Temperaturen in Deutschland wollen Ärzte und Architekten auf Hitzeschutz bei Neubauten aufmerksam machen. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Die Landesärztekammer und die Architektenkammer in Baden-Württemberg fordern, dass Hitzeschutz bei Planung und Genehmigung von Neubauten bedacht werden soll.











Gesundheitliche Aspekte sollten bei der Planung und Genehmigung von Neubauten nach Auffassung von Landesärztekammer und Architektenkammer Baden-Württemberg eine deutlich größere Rolle spielen als bisher. Gesundheitlicher Hitzeschutz sei „zwingend als gesetzliche Pflichtaufgabe auf kommunaler, Landes- und Bundesebene zu verankern“, heißt es in einem am Dienstag in Stuttgart veröffentlichten Vorstoß.