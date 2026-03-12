Klimavorgaben: Parlament für Erleichterung bei CO2-Gutschriften für Lkw

Um die Klimaziele zu erreichen, müssen Lkw Emissionen einsparen. Hersteller können Emissionsgutschriften sammeln, um später Strafzahlungen zu vermeiden. Das soll ihnen bis 2029 erleichtert werden.
Straßburg - Das Europäische Parlament hat einer Erleichterung für Lkw-Hersteller bei CO2-Regeln zugestimmt. Die Hersteller sollen bis 2029 leichter Emissionsgutschriften sammeln können. Diese können sie später verwenden, um Strafzahlungen zu vermeiden, falls sie die ihnen auferlegten spezifischen Grenzwerte überschreiten.