Klimaschutz: Zwischen Frust und Lust

Die demokratischen Parteien im Europaparlament verlieren sich beim Klimaschutz oft in Grabenkämpfen. Das stärkt die extremen Ränder, meint Korrespondent Knut Krohn
Im Europaparlament wird wieder einmal über die Brandmauer gestritten. Die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP), zu der auch CDU und CSU zählen, votierte mit den Stimmen der extremen Rechten dafür, das EU-Gesetz gegen Abholzung um ein Jahr zu verschieben. Sozialdemokraten und Grüne empören sich über den in ihren Augen erneuten Tabubruch. Denn vor wenigen Tagen wurde bereits ein Gesetzespaket zum Rückbau von Ökoregeln für Europas Wirtschaft mit einer ähnlichen, rechten Mehrheit beschlossen.