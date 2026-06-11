Klimaschutz: Weniger Geld fürs Klima? Kornwestheim will Förderprogramm streichen

Wer privat in den Klimaschutz investiert, erhielt bisher Unterstützung der Stadt Kornwestheim. Damit könnte es bald vorbei sein – sogar die Grünen stimmten für einen Stopp.

Klimaschutz ist nicht nur im Großen möglich, auch jeder Einzelne kann und sollte etwas tun: Um Sätze wie diesen zu unterstreichen, haben viele Städte und Gemeinden in den vergangenen Jahren Förderprogramme eingerichtet, um auch Privatleute bei entsprechenden Vorhaben zu unterstützen. In Kornwestheim heißt dieses Programm „Wir stärken Klima“. Doch damit soll es bald vorbei sein.

Wegen des großen Haushaltsdefizits hat der Umweltausschuss mit großer Mehrheit die Einstellung des Programms befürwortet. Nachdem schon der sogenannte Klimabonus in Ludwigsburg infrage gestellt wird, zeigt sich nun auch in Kornwestheim, dass unter der kommunalen Finanzkrise auch der Klimaschutz leidet.

Haushaltssperre gilt seit März 2026

„Um die Klimaschutzziele zu erreichen, fördert die Stadt Kornwestheim Maßnahmen in den drei Bereichen Solarenergie, Fernwärme und Mobilität“, heißt es auf der Homepage der Stadt zu dem Förderprogramm. Zum Beispiel geht es um private Photovoltaikanlagen, Anschluss ans Fernwärmenetz sowie E-Ladestationen oder die Anschaffung von E-Lastenrädern.

Allein im Jahr 2025 wurden fast 150 Anträge gestellt, vorläufig bewilligt wurden Förderungen in einer Gesamthöhe von rund 150.000 Euro. Davon ausgezahlt hat die Stadt Kornwestheim bislang rund 82.000 Euro. „Dies liegt unter anderem daran, dass bei 58 Anträgen noch keine Auszahlung beantragt worden ist“, erklärt Stadtsprecherin Sandra Schuon. Im Jahr 2026 sind etwa 50 Anträge eingegangen, 25 davon, bevor die Haushaltssperre am 26. März verhängt wurde.

Der Vorschlag, sämtliche Anträge, die erst nach der Haushaltssperre eingegangen sind, nicht mehr zu bewilligen und das Programm einzustellen, geht auf die CDU im Gemeinderat zurück. Im Umweltausschuss wurde das Thema erstmals diskutiert. Unterstützung kam unter anderem von den Grünen.

Wobei Thomas Ulmer (Grüne) davor zurückschreckte, gleich von einer „Einstellung“ zu sprechen : „Das klingt so hart, wie ein Schlussstrich“. Das Programm solle schließlich nur „unterbrochen“ werden, bis es der Stadt wieder besser gehe.

Einwände aus den Reihen der SPD und Freien Wähler

Faktisch würde das Programm bei Zustimmung des Gemeinderats aber eingestellt, eine Garantie auf das „Ob“ und „Wann“ einer späteren Wiederaufnahme gibt es bislang nicht. Roland Bertet von der SPD wunderte sich daher, dass ausgerechnet die Grünen bei dem Antrag mitgingen. Es könne nicht sein, dass die Stadt nur bei guter Haushaltslage gute Klimapolitik mache. „Das Programm muss weitergehen, weil es einfach notwendig ist, da können wir uns keine Pause gönnen.“

Auch Wolfgang Kühn von den Freien Wählern betonte, dass man an der Umwelt nicht sparen dürfe: „So schlecht geht es uns nicht.“ Letztlich blieb es aber bei drei Gegenstimmen, der Rest sprach sich für das Ende des Programms aus.

Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat am 18. Juni. Bei Befürwortung des Antrags würden sowohl das Förderprogramm beendet als auch alle Anträge abgelehnt, die erst nach der Haushaltssperre abgegeben wurden. Betroffen wären etwa 25 Personen, die jedoch bereits bei Abgabe des Antrags auf die Haushaltslage hingewiesen wurden und eine Auszahlung nicht mehr garantiert bekamen.