Klimaschutz: Weniger Geld fürs Klima? Kornwestheim will Förderprogramm streichen

Wer privat in den Klimaschutz investiert, erhielt bisher Unterstützung der Stadt Kornwestheim. Damit könnte es bald vorbei sein – sogar die Grünen stimmten für einen Stopp.
Klimaschutz ist nicht nur im Großen möglich, auch jeder Einzelne kann und sollte etwas tun: Um Sätze wie diesen zu unterstreichen, haben viele Städte und Gemeinden in den vergangenen Jahren Förderprogramme eingerichtet, um auch Privatleute bei entsprechenden Vorhaben zu unterstützen. In Kornwestheim heißt dieses Programm „Wir stärken Klima“. Doch damit soll es bald vorbei sein.