Fridays for Future demonstriert am Freitag in Stuttgart

1 In Stuttgart mahnt Fridays for Future unter anderem, dass die Stadt schneller an Klimafolgen angepasst werden müsse. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Kurz vor den Wahlen ruft Fridays for Future in zwölf europäischen Ländern zum Klimastreik auf. Auch in Stuttgart gibt es am 31. Mai einen Demonstrationszug durch die Stadt plus Kundgebung.











Im Rahmen des europaweiten Klimastreiks von Fridays for Future am Freitag, 31. Mai, ruft auch die Stuttgarter Ortsgruppe zu einer Demonstration auf. Für 14 Uhr ist eine Kundgebung am Marktplatz geplant, danach soll es einen Demonstrationszug geben. Den Abschluss bildet eine Kundgebung, welche wieder am Marktplatz ist.