Klimaschutz in Stuttgart: Unsicherheit für Stuttgarter Bürger bei Energiewende

Bei einem bundesweiten Kongress in Stuttgart diskutieren 200 Experten über die geplante Abschaffung der PV-Förderung, über ein neues Heizungsgesetz –und über absurde Bürokratie.
Dass Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU) diese Woche verkündet hat, die Förderung für Solaranlagen auf privaten Hausdächern kürzen oder gar abschaffen zu wollen, das kommt bei Michael Münter gar nicht gut an. Der Amtschef des grünen baden-württembergischen Umweltministeriums betonte jetzt beim Fachkongress für kommunales Energiemanagement im Stuttgarter Rathaus, dass die Wirtschaftsministerin den Bericht wohl nicht ganz verstanden habe – es gebe vielmehr einen Nachholbedarf bei Fotovoltaikanlagen auf Einfamilienhäusern. Sein Rat ist deshalb klar: „Finger weg vom pauschalen Streichen“.