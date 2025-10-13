Klimaschutz in Baden-Württemberg: Verdammter Zement, heiliger Zement

Die sechs Zementwerke im Südwesten sind für fünf Prozent aller CO2-Emissionen im Land verantwortlich. Trotzdem bleibt Beton unverzichtbar. Wie eine Branche um mehr Klimaschutz ringt.
Auf die Zementindustrie zeigt man gerne mit dem Finger: Rund drei Millionen Tonnen Kohlendioxid stoßen allein die sechs Werke in Baden-Württemberg aus, das entspricht fünf Prozent aller Emissionen im Südwesten. Zum Vergleich: Alle Heizungen in allen 2,5 Millionen Wohngebäuden im Land erzeugen 14 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Die Zementwerke werden von den vier Firmen Heidelberg-Materials, Holcim, Schwenk und Opterra betrieben.