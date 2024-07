Klimaschutz: Es braucht die Entscheider und den Einzelnen

1 Modellrechnungen zeigen, dass es in Ländern wie Spanien und Frankreich bis 2100 um bis zu sechs Grad heißer werden könnte. Foto: AP/dpa/Paul White

Der Einzelne kann das Klima nicht allein retten. Aber er kann ziemlich viel erreichen – wenn auch Regierungschefs und Bürgermeisterinnen mehr Mut beweisen, kommentiert unsere Autorin Julia Bosch.











Link kopiert



Zunächst eine kleine Auswahl der beliebtesten Gründe, die Menschen anführen, wenn sie sich nicht klimafreundlich verhalten. Nummer Eins: Was wir in Deutschland fürs Klima tun, ist eh egal, solange China so weitermacht wie bisher. Nummer Zwei: Ich brauche dringend Erholung, darum fliege ich im Urlaub nach Bali. Nummer Drei: Tofu schmeckt halt nicht so gut wie Hähnchen.