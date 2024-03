Klimaschutz am Flughafen Stuttgart: Ein elektrisches Tankfahrzeug für 40 000 Liter Kerosin

2 Premiere am Flughafen Stuttgart: das erste Tankfahrzeug, bei dem sowohl der Motor der Zugmaschine wie auch die Kraftstoffpumpe aus der Batterie des Lkw gespeist werden. Foto: Ines Rudel

Der Stuttgarter Flughafen-Geschäftsführer Ulrich Heppe sieht einen weiteren Meilenstein beim Klimaschutz erreicht: Erstmals kommt ein strombetriebener Tanklaster auf Basis eines Mercedes-Trucks zum Einsatz.











Bis zum Jahr 2030 will der Flughafen Stuttgart die komplette Flugabfertigung klimaneutral bewältigen. Als erster europäischer Airport hat der Betrieb sämtliche Passagierbusse und Gepäckschlepper mit batterie-elektrischen Antrieben ausgestattet. Jetzt folgt – als weltweite Premiere – ein weiterer „großer Meilenstein“, wie Flughafen-Geschäftsführer Ulrich Heppe sagt. Auch die Flotte der Tankfahrzeuge soll umgestellt werden. Ein erstes Modell auf Basis einer eEconic-Zugmaschine von Mercedes Benz Special Trucks wurde am Freitag in Echterdingen an den Dienstleister Skytanking übergeben.