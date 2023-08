Letzte Generation blockiert Straße in der Innenstadt

Klimaprotest in Stuttgart

9 An der Kreuzung Charlottenstraße – Olgastraße haben Aktivisten der Letzten Generation die B 27 stadtauswärts der Stuttgarter Innenstadt blockiert und sich auf den Asphalt geklebt. Foto: Jürgen Bock/StZN

Die Gruppe „Letzte Generation“ will mit einer Blockade der B 27 in der Stuttgarter Innenstadt auf die drohende Klimakatastrophe hinweisen. Stadtauswärts ist die Straße in Richtung Weinsteige gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Seit 16.30 Uhr blockieren sechs Aktivisten der Gruppe „Letzten Generation“ in der Stuttgarter Innenstadt die B 27 stadtauswärts im Bereich der Olgastraße. Ein Großaufgebot der Polizei bemüht sich, die Blockade zu beenden und sich bildende Staus aufzulösen. Sie empfiehlt Autofahrern, die Innenstadt weiträumig zu umfahren. Am Olgaeck leiteten Polizisten diese zunächst einspurig über den Gehweg an den Protestierenden vorbei. Mit lautem Gehupe protestieren die Feierabendpendler gegen den Protest.