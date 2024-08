Klimaprotest am Flughafen Stuttgart: Mit Bolzenschneidern aufs Rollfeld gelangt

11 Obwohl sich zwei Frauen auf dem Rollfeld festgeklebt hatten, lief der Betrieb am Flughafen Stuttgart weiter. Foto: Letzte Generation

Die 27-jährige Anja Windl, eines der bekanntesten Gesichter der Letzten Generation, hat sich am Donnerstag mit einer weiteren Frau auf dem Stuttgarter Airport festgeklebt. In Österreich ist die Aktivistin schon zu hohen Geldstrafen verurteilt worden und saß sogar schon in Haft.











Mit großen Bolzenschneidern sind Klimaaktivisten der Letzten Generation am Donnerstagfrüh an insgesamt vier deutschen Flughäfen angerückt. Im Schutz der Dunkelheit zwickten sie Zäune auf, schlüpften durch die Löcher und klebten sich wenig später auf dem Boden fest – allerdings auf einer der Rollbahnen und nicht direkt auf die Start- und Landebahn. „Dort hätte unser Protest einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr dargestellt. Es geht uns schließlich um Menschenschutz und nicht Eigengefährdung“, sagte Anja Windl am Donnerstagnachmittag.