Klimaprojekte: CO2-Projekte in China: Union verlangt Aufklärung von Lemke

CO2-Projekte in China: Union verlangt Aufklärung von Lemke

1 Bei mindestens zehn Klima-Projekten in China, von denen deutsche Öl-Konzerne profitiert haben, soll es Betrug gegeben haben. Die Union fordert Aufklärung. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Bei mindestens zehn Klima-Projekten in China, von denen deutsche Öl-Konzerne profitiert haben, soll es Betrug gegeben haben. Umweltministerin Lemke wird dazu am Mittag im Umweltausschuss befragt.











Berlin - In der Affäre um möglicherweise gefälschte Klimaschutz-Zertifikate verlangt die Union von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) lückenlose Aufklärung. "Wir sehen immer stärker, dass monatelang nicht gehandelt wurde. Und das muss aufgeklärt werden", sagte die umweltpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Anja Weisgerber, der Nachrichtenagentur dpa. Es gehe um ein "Kontrollversagen", für das Lemke die Verantwortung trage. Sie müsse die Aufklärung daher "zur Chefsache machen", betonte Weisgerber kurz vor der Sitzung des Umweltausschusses im Bundestag. Dort muss Lemke am Mittag Fragen zu den Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Klimaschutzprojekten in China beantworten.