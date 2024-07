Klimapolitik: Green Deal kommt auf den Prüfstand

1 Wie geht es in Europa weiter mit Verbrennermotoren und der dafür nötigen Fertigung von Auspuffen wie hier in Köln in einem Fordwerk? Foto: imago/Political-Moments

Europa soll zum klimaneutralen Kontinent werden – daran hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hart gearbeitet. Doch nun werden plötzlich viele Ziele, wie das Aus für Fahrzeuge mit Verbrennermotor, wieder in Frage gestellt.











Nun sag’, wie hältst du es mit dem Green Deal? Das ist die moderne Version der Gretchenfrage in der Europäischen Union. Gestellt wird sie von Ursula von der Leyen (CDU, der alten und sehr wahrscheinlich auch neuen EU-Kommissionspräsidentin. Sie hat den Umbau Europas zu einem klimaneutralen Kontinent in den vergangenen fünf Jahren mit Macht vorangetrieben. Doch nun ist ihre „Herzensangelegenheit“ akut bedroht. Denn vor allem die konservativen Kräfte arbeiten daran, in Sachen Klimaschutz die Uhren nicht gänzlich zurückzudrehen, aber doch wesentlich langsamer ticken zu lassen.