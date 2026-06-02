Klimaphänomen kehrt zurück: El Niño steht an – Öl ins Feuer globaler Erwärmung

Mehr Hitzewellen, Dürren und Überschwemmungen drohen: Die Weltwetterbehörde kündigt den nächsten El Niño an. Was von dem Klimaphänomen zu erwarten ist.
Genf - Es zeichnet sich seit Monaten ab, jetzt ist es praktisch Gewissheit: Die ungewöhnlich hohen Meerestemperaturen im tropischen Pazifik kündigen das regelmäßig wiederkehrende Wetterphänomen El Niño an. Damit einher geht die Sorge vor mehr Extremwetter mit Dürren, Überschwemmungen und einer womöglich rekordbrechenden globalen Durchschnittstemperatur in naher Zukunft, wie die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf berichtet.