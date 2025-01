Klimaneutralität in Stuttgart: Noch zehn Jahre bis 2035 – Stadt soll zum Klimaziel berichten

1 Blick aufs winterliche Stuttgart: Bis 2035 soll die Stadt emissionsfrei sein. Über den Weg dorthin gibt es Diskussionen. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Bis 2035 soll Stuttgart klimaneutral sein – das sind noch zehn Jahre. Die Zweifel mehren sich, dass das zu schaffen ist. Nun will eine Fraktionsgemeinschaft aus dem Gemeinderat den Druck erhöhen.











In zehn Jahren soll Stuttgart klimaneutral sein. So hatte es der Gemeinderat im Sommer 2022 beschlossen. Ein Antrag fordert die Verwaltung nun auf, genauer darzulegen, wie sie dieses Ziel erreichen will. Das tun Verwaltungsvertreter zwar regelmäßig in verschiedenen Zusammenhängen, aber offenbar wollen Linke, SÖS und der Vertreter der Tierschutzpartei den Druck nun erhöhen.